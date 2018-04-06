Фонсека может возглавить итальянский клуб

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, итальянский специалист Марко Джампаоло и тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассматриваются "Наполи" как вариант замены Маурицио Сарри в следующем сезоне. Об этом сообщает авторитетная газета Corriere dello Sport.

Сарри может уйти в конце этого сезона, так как у него есть привлекательное предложение из "Монако", где он сможет зарабатывать 6 миллионов евро в год. Поэтому руководство "Наполи" уже подыскивает своему тренеру замену.

Напомним, Фонсека встречался с "Наполи" в групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. "Шахтер" смог оставить итальянцев на третьем месте в группе и вышел в плей-офф