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Фонсека может возглавить итальянский клуб

Паулу Фонсека
13:18 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить "Наполи".

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, итальянский специалист Марко Джампаоло и тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассматриваются "Наполи" как вариант замены Маурицио Сарри в следующем сезоне. Об этом сообщает авторитетная газета Corriere dello Sport.

Сарри может уйти в конце этого сезона, так как у него есть привлекательное предложение из "Монако", где он сможет зарабатывать 6 миллионов евро в год. Поэтому руководство "Наполи" уже подыскивает своему тренеру замену.

Напомним, Фонсека встречался с "Наполи" в групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. "Шахтер" смог оставить итальянцев на третьем месте в группе и вышел в плей-офф

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Новости спорта, Марселино Гарсия Тораль, Новости футбола, Паулу Фонсека, ФК Наполи, Футбол.
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