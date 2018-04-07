Названы имена главных претендентов на пост наставника "Ювентуса"
Новости спорта: Зинедин Зидан один из кандидатов на пост наставника туринского "Ювентуса".
Руководство туринского «Ювентуса» составило список специалистов, которые могут сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера клуба. Новым наставником туринцев могут стать Зинедин Зидан, Дидье Дешам и Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» уступил «Реалу» со счётом 0:3. После 30 туров «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице серии А.
Под руководством Аллегри «Ювентус» дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2015, 2017).