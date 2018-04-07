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Манчини является главным кандидатом на пост тренера сборной Италии

Роберто Манчини
13:42 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник питерского Зенита Роберто Манчини вскоре может возглавить итальянскую национальную команду, которая остается без главного тренера.

53-летний специалист является основнsv претендентом на пост главного тренера итальянской сборной, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, сам Манчини готов принять подобное предложение. Уже в конце сезона 2017/18 итальянец может покинуть Зенит, поскольку питерцы на данном этапе практически выбыли из чемпионской гонки в России.

Ранее главным кандидатом на замену исполняющему обязанности тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо считался ныне безработный Карло Анчелотти. Однако, сам специалист желает продолжить работать с клубами.

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Новости спорта, Луиджи ди Бьяджо, Новости футбола, Роберто Манчини, Футбол.
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