Рональдиньо: Месси лучше Роналду

К извечной дискуссии о том, кто же все-таки является лучшим игроком планеты присоединился экс-хавбек Барселоны Роналдиньо, который сделал свой выбор в пользу бывшего одноклубника.

"Роналду или Месси? Месси", — сказал Роналдиньо.

"Я бы с удовольствием продолжил играть вместе с ним. Я провел с ним в одной команде слишком мало времени, он был очень юн".

"Хотелось бы еще раз выйти на поле рядом с Лео".