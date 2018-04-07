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Рональдиньо: Месси лучше Роналду

Роналдиньо и Месси
21:32 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Бывший полузащитник Барселоны Роналдиньо считает, что нападающий "сине-гранатовых" Лионель Месси превосходит форварда Реала Криштиану Роналду.

К извечной дискуссии о том, кто же все-таки является лучшим игроком планеты присоединился экс-хавбек Барселоны Роналдиньо, который сделал свой выбор в пользу бывшего одноклубника.

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"Роналду или Месси? Месси", — сказал Роналдиньо.

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"Я бы с удовольствием продолжил играть вместе с ним. Я провел с ним в одной команде слишком мало времени, он был очень юн".

"Хотелось бы еще раз выйти на поле рядом с Лео".

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Новости футбола, Роналдиньо, Футбол.
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