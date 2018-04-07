"Реал", "Тоттенхэм" и "Челси" подтвердили участие в Международном кубке чемпионов
Новости спорта: Стали известны некоторые участники американской части турнира.
Традиционный товарищеский турнир, который проходит летом в разных странах мира, получил нескольких участников.
По информации Football Italia, сразу четыре клуба подтвердили, что сыграют на турнире, который пройдет в США.
Этими клуба являются итальянская Рома, испанский Реал и английские Тоттенхэм и Челси. Встречи пройдут в конце июля в Сан-Диего, Далласе и Нью-Джерси.
Отметим, что ранее заявляли о намерении сыграть между собой в рамках этого турнира Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.