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"Реал", "Тоттенхэм" и "Челси" подтвердили участие в Международном кубке чемпионов

ФК Реал
22:37 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Стали известны некоторые участники американской части турнира.

Традиционный товарищеский турнир, который проходит летом в разных странах мира, получил нескольких участников.

По информации Football Italia, сразу четыре клуба подтвердили, что сыграют на турнире, который пройдет в США.

Этими клуба являются итальянская Рома, испанский Реал и английские Тоттенхэм и Челси. Встречи пройдут в конце июля в Сан-Диего, Далласе и Нью-Джерси.

Отметим, что ранее заявляли о намерении сыграть между собой в рамках этого турнира Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. 

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