Фавр может заменить Венгера в "Арсенале"

Руководство "канониров" продолжает подыскивать замену опытнейшему наставнику команды Арсену Венгеру.

Как сообщает L'Equipe, список кандидатов на данный пост пополнил главный тренер Ниццы Люсьен Фавр.

Фавра также активно сватают в дортмундскую Боруссию, которую по окончании сезона должен покинуть нынешний наставник Петер Штегер.

Ранее сообщалось, что Арсенал может возглавить Томас Тухель, однако позже данная информация была опровергнута.