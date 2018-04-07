Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм) "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото) Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото)
Новости: "Бавария" выиграла чемпионат Германии 2017/18 "Бавария" выиграла чемпионат Германии 2017/18
Новости: "Динамо" уничтожило "Зарю" "Динамо" уничтожило "Зарю"
X

"Динамо" - "Заря": незабитый пенальти и 4 безответных гола (Видео)

Динамо - Заря
20:35 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Динамо уверенно расправилось с Зарей, отправив в ворота Андрея Лунина четыре безответных мяча.

Динамо - Заря 4:0

Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич — Беседин (Мораес, 78)

Заря: Лунин — Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко — Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) — Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) — Фаупала

Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко

На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Бавария" и "Манчестер Сити" сегодня могут стать чемпионами Назван еще один кандидат на место Венгера в "Арсенале" Манчини является главным кандидатом на пост тренера сборной Италии

Последние новости

В Дании старая башня рухнула на библиотеку Врачи назвали овощи, которые плохо влияют на здоровье зубов Снаряд калибра 152 мм обнаружили на Ровенщине
Сегодня читают в спорте
01 Как Макгрегор автобус с бойцами UFC разгромил (Видео)
02 Президент WBC "приблизил" бой Ломаченко - Гарсия
03 Кавани совершил чудовищный промах в матче с "Сент-Этьеном" (Видео)
04 Тренер "Боруссии" - о возвращении Ярмоленко
05 "Ливерпуль" хочет подписать одного из лидеров "Шахтера"
Новости сегодня
20:35 Благодатный Огонь прибыл в Киев
20:28 "Бавария" выиграла чемпионат Германии 2017/18
20:18 В Босфоре танкер врезался в здание
20:17 Палкин о возможном уходе Фонсеки
20:02 Горячие представительницы израильской армии, которые не оставят мужчин равнодушными (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко убежден в победе Украины Порошенко убежден в победе Украины
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере
Новости: Пасха 2018: народные приметы и обычаи этого светлого праздника Пасха 2018: народные приметы и обычаи этого светлого праздника
Добавить комментарий
0