Гвардиола станет самым высокооплачиваем тренером мира

Боссы Манчестер Сити удовлетворены работой Хосепа Гвардиолы и намерены продолжить сотрудничество с испанским специалистом.

Как сообщает ресурс Sunday Mirror, Гвардиоле предложат новый контракт до 2020 года. Также испанец будет получать 20 миллионов евро в год, что и позволить стать ему самым высокооплачиваемым тренером мира.

Отметим, что нынешнее соглашения Гвардиолы с "горожанами" рассчитано до 2019 года, а зарплата испанца составляет 17 миллионов евро в год.