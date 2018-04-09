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Гвардиола - о предстоящей дуэли против "Ливерпуля"

Хосеп Гвардиола
20:51 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Испанский специалист Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий поединок в ЛЧ против "Ливерпуля".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверяет, что его команда будет биться до конца в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Напомним, что неделю назад "красные" сенсационно разгромили лидера Премьер лиги - 3:0.

- Случившееся на "Энфилде" не изменило моего отношения к тому, как должна действовать наша команда. Всегда есть, что улучшить. А случившееся в субботу не поменяло моего отношения к сезону. Моя команда провела выдающийся матч. Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед". Уступать не хочется, но то, как мы играли при счете 2:3, как отреагировали на ситуацию, было просто восхитительно. Мы знаем, что должны делать в матче с "Ливерпулем"" - стараться атаковать и контратаковать. Даже в своей последней игре мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут.

Не думаю, что есть смысл много говорить о мотивации. У меня экстраординарная команда, ее нельзя сравнить ни с какой другой. Это команда высшего класса. Не важно, чем в итоге завершится сезон. Быть тренером этой команды - сущее наслаждение. Нам нужны европейские трофеи. Работа всего клуба направлена на рост и достижение большего успеха. Возможно, не в этом сезоне, но в будущем мы завоюем их, - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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