"Бавария" намерена продлить контракты двух ветеранов клуба

Контракты двух ветеранов Баварии подходят к завершению, однако руководство клуба решило продлить их соглашения.

Сообщается, что договоры Роббена и Рибери будут рассчитаны еще на один сезон. Клуб должен объявить об этом в ближайшее время.

35-летний Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, а 34-летний Роббен - с 2009.

В нынешнем сезоне Франк провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

У Роббена 30 матчей, 7 голов и 8 ассистов.