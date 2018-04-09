Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо
X

"Реал" готов заплатить €100 млн за Гризманна, но "Атлетико" назвал свои условия

Антуан Гризманн
22:19 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн вызвал серьезный интерес со стороны "Реала".

Мадридский Реал хочет приобрести Антуана Гризманна, сообщает Diario gol. По информации издания, Флорентино Перес готов заплатить за француза 100 млн евро.

Также сообщается, что Реал готов включить в сделку Данни Себальйоса.

Впрочем, наставник "матрасников" Диего Симеоне готов расстаться с французом только в том случае, если Реал предложит в обмен Иско или Марко Асенсио, в которых аргентинец видит большой потенциал.

Напомним, что недавно Гризманн опровег связь с Барселоной и слухи о переходе в Манчестер Юнайтед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Антуан Гризманн, Новости футбола, ФК Атлетико М, ФК Реал, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Истинный шедевр: определен лучший гол в истории ЧМ по футболу (Видео) "Бейтесь друг за друга!" - речь Янга, которая перевернула ход игры с "Ман Сити" Торрес принял решение покинуть "Атлетико"

Последние новости

Фотограф создал необычную серию снимков с белками на фоне традиционных атрибутов Пасхи (Фото) Минобразования: Дипломы из ОРДЛО и Крыма недействительны Модель Эмили Ратажковски станцевала в купальнике перед камерой (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Истинный шедевр: определен лучший гол в истории ЧМ по футболу (Видео)
02 Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой ракеткой мира
03 Степаненко: С удовольствием ушел бы
04 Тайсон назвал фаворита возможного боя Уайлдер - Джошуа
05 Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости сегодня
23:45 Глава "Нафтогаза": "Северный Поток-2" расколет ЕС если будет построен
23:27 Facebook разошлет сообщения пользователям, "пострадавшим" от Cambridge Analytica
23:25 В Германии освободили подозреваемых в подготовке нападения на Берлинский марафон
23:10 Девушка создает жуткие образы при помощи макияжа (Фото)
22:55 "Шахтер" начал подготовку к поединку УПЛ против "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест
Новости: Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото) Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото)
Добавить комментарий
0