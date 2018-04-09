"Реал" готов заплатить €100 млн за Гризманна, но "Атлетико" назвал свои условия
Новости спорта: Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн вызвал серьезный интерес со стороны "Реала".
Мадридский Реал хочет приобрести Антуана Гризманна, сообщает Diario gol. По информации издания, Флорентино Перес готов заплатить за француза 100 млн евро.
Также сообщается, что Реал готов включить в сделку Данни Себальйоса.
Впрочем, наставник "матрасников" Диего Симеоне готов расстаться с французом только в том случае, если Реал предложит в обмен Иско или Марко Асенсио, в которых аргентинец видит большой потенциал.
Напомним, что недавно Гризманн опровег связь с Барселоной и слухи о переходе в Манчестер Юнайтед.