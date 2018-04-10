Экс-лидер "Металлиста" подпишет контракт с "Динамо"

Бывший защитник «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе со следующего сезона может стать игроком киевского «Динамо».

Напомним, что Гуйе тренируется с киевлянами с начала весны, впрочем, как сообщает шоу «ТаТоТаке», Гуйе на 90% подпишет контракт с киевским клубом и поедет на сборы с командой.

Последней командой Гуйе был казахстанский «Актобе», за который он провел 7 матчей.

Также сообщается, что «Динамо» планирует подписать крайних защитников, полузащитник и нападающего.