Игрок "Ливерпуля": Клопп – фантастический тренер

Вирджил Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» только в январе нынешнего года, однако уже восхищается главным тренером «Красных» Юргеном Клоппом:

«Клопп – совершенный менеджер. Он фантастический тренер как в командном плане, так и индивидуально для каждого игрока. Рядом с ним все тяжело работают.

Очевидно, что Юрген – это не только эмоции. Таким он предстает перед людьми, ведь это первое, что бросается в глаза. На самом деле он намного глубже этого.

Вы не видите, какую колоссальную работу он проводит за кулисами. Он уже доказал всем, что является невероятным тренером».