Экс-игрок сборной Украины возобновил карьеру в 44 года

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга», «Зари» и «Ворсклы» и сборной Украины Эдуард Цихмейструк будет выступать за ФК «Десна» (Погребы), сообщает официальный сайт клуба.

Цихмейструк был заявлен командой для участия в чемпионате Киевской области в новом сезоне. В предыдущем розыгрыше «Десна» стала третьей.

В составе «Десны» также выступает бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей, который недавно заявил, что верит в тренерский штаб главной команды страны.