Экс-игрок сборной Украины возобновил карьеру в 44 года
Новости спорта: Эдуард Цихмайструк будет выступать за "Десну" из Погребов
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга», «Зари» и «Ворсклы» и сборной Украины Эдуард Цихмейструк будет выступать за ФК «Десна» (Погребы), сообщает официальный сайт клуба.
Цихмейструк был заявлен командой для участия в чемпионате Киевской области в новом сезоне. В предыдущем розыгрыше «Десна» стала третьей.
В составе «Десны» также выступает бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей, который недавно заявил, что верит в тренерский штаб главной команды страны.