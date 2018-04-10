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Экс-игрок сборной Украины возобновил карьеру в 44 года

Эдуард Цихмайструк
16:23 Сегодня Телеграф
footboom.com/

Новости спорта: Эдуард Цихмайструк будет выступать за "Десну" из Погребов

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга», «Зари» и «Ворсклы» и сборной Украины Эдуард Цихмейструк будет выступать за ФК «Десна» (Погребы), сообщает официальный сайт клуба.

Цихмейструк был заявлен командой для участия в чемпионате Киевской области в новом сезоне. В предыдущем розыгрыше «Десна» стала третьей.

В составе «Десны» также выступает бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей, который недавно заявил, что верит в тренерский штаб главной команды страны. 

 

 

 
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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Десна, Футбол, Эдуард Цихмайструк.
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