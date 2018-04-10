"Реал" готов существенно увеличить зарплату Роналду

33-летнему португальцу поднимут зарплату с 23-х до 35-и миллионов евро за сезон. Реал готов говорить не только об увеличении зарплаты, но и – продлении контракта Криштиану, который действует до 2021 года.

Ожидается, что такие условия удовлетворят Роналду.

Напомним, ранее была информация, что Флорентино Перес не готов продлить контракт португальца. Босс Реала якобы предлагал только увеличить заработок лидера команды до 30 млн евро, что меньше, чем у Неймара и Лионеля Месси.