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Футбол. Сборная Армении получила нового наставника

Вардан Минасян
12:28 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Сборная Армении по футболу получила нового главного тренера.

Исполнительный комитет Футбольной федерации Армении назначил Вардана Минасяна новым главным тренером национальной команды. Об этом сообщил официальный сайт федерации футбола. Минасян уже возглавлял сборную Армении с 2009 по 2013 год.

«Президент футбольной федерации Рубен Айрапетян предложил кандидатуру технического директора сборной Вардана Минасяна на пост главного тренера. Все члены исполнительного комитета единогласно проголосовали за кандидата», — говорится на сайте федерации.

Ранее стало известно, что Артур Петросян ушёл с поста главного тренера сборной Армении.

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Новости спорта, Вардан Минасян, Новости футбола, Сборная Армении, Футбол.
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