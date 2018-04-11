Футбол. Сборная Армении получила нового наставника

Исполнительный комитет Футбольной федерации Армении назначил Вардана Минасяна новым главным тренером национальной команды. Об этом сообщил официальный сайт федерации футбола. Минасян уже возглавлял сборную Армении с 2009 по 2013 год.

«Президент футбольной федерации Рубен Айрапетян предложил кандидатуру технического директора сборной Вардана Минасяна на пост главного тренера. Все члены исполнительного комитета единогласно проголосовали за кандидата», — говорится на сайте федерации.

Ранее стало известно, что Артур Петросян ушёл с поста главного тренера сборной Армении.