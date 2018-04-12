Комитет арбитров ФФУ: гол Вербича в ворота "Зари" был забит не по правилам

Комитет арбитров ФФУ признал, что гол Беньямина Вербича в матче 26 тура УПЛ Динамо – Заря был забит не по правилам, информирует официальный сайт Организации.

"Ассистент арбитра не заметил положение игрока №7 хозяев, который упал на газон. После отскока мяча от ворот гостей, игрок №7 хозяев поднимается с газона и, используя выгоду в виде собственного положения вне игры, что предшествовало удару, забивает гол не по Правилам.

Этот гол не должен был быть засчитан и, если бы была применена система видеоповторов, то такой гол был бы отменен", – говорится на официальном сайте ФФУ.