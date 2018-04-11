Вингер "МЮ" не желает продлевать контракт с клубом
Новости спорта: Французский форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль не желает больше играть за английский клуб.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Мартиаль отказался от нового контракта с английским клубом, сообщает RMC Sport.
По данным издания, французский футболист недоволен количеством игровой практики в команде и собирается покинуть «Олд Траффорд» этим летом.
Сообщается, что в приобретении 22-летнего форварда заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико».
Мартиаль перешёл в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В текущем сезоне нападающий провёл 29 матчей за клуб в английской Премьер-лиге, забил девять голов и отдал пять голевых передач.