Вингер "МЮ" не желает продлевать контракт с клубом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Мартиаль отказался от нового контракта с английским клубом, сообщает RMC Sport.

По данным издания, французский футболист недоволен количеством игровой практики в команде и собирается покинуть «Олд Траффорд» этим летом.

Сообщается, что в приобретении 22-летнего форварда заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико».

Мартиаль перешёл в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В текущем сезоне нападающий провёл 29 матчей за клуб в английской Премьер-лиге, забил девять голов и отдал пять голевых передач.