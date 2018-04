Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)

"Златан, кто?" – твиттер американского клуба бросил вызов Ибрагимовичу, который ворвался в открытый чемпионат США дублем и крутым голом издалека.

А официальный сайт МЛС также потроллил 36-летнего шведа. "Гол Джеймса Брайтона выедает сердце Ибры. Хоть и не с угла, но со значительно более дальнего расстояния".

Zlatan who?

James Brighton catches the keeper off his line from deep! #SCTop10 pic.twitter.com/HTJEbhWOgD

— ATLUTD Academy (@AcademyATLUTD) 9 апреля 2018 г.