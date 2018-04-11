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Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)

Джеймс Брайтон
19:19 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Форвард молодежной команды Атланта Юнайтед Джеймс Брайтон забил невероятной красоты гол.

"Златан, кто?" – твиттер американского клуба бросил вызов Ибрагимовичу, который ворвался в открытый чемпионат США дублем и крутым голом издалека.

А официальный сайт МЛС также потроллил 36-летнего шведа. "Гол Джеймса Брайтона выедает сердце Ибры. Хоть и не с угла, но со значительно более дальнего расстояния".

 

Интересно. что в прошлом году 17-летнего Брайтона номинировали на звание "лучший гол сезона" за мяч в студенческой лиге, забитый боковыми ножницами.

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Новости спорта, Златан Ибрагимович, МЛС, Новости футбола, ФК Атланта, Футбол.
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