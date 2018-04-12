Гарри Кейн повторил рекорд Ширера и Анри

Гарри Кейн стал третьим игроком в истории АПЛ, которому удавалось забить как минимум 25 голов в течение сезона три года подряд, сообщает официальный сайт АПЛ.

В прошлом сезоне Кейн поражал ворота соперников 29 раз, а в позапрошлом – 25.

Ранее забивать минимум 25 голов в течение трех сезонов подряд удавалось только Тьерри Анри и Алану Ширеру.

Отметим, что сейчас на счету Кейна уже 25 забитых мячей в АПЛ, он на 4 гола отстает от Мохамеда Салаха. До конца чемпионата у Ливерпуля осталось 5 матчей, а у Тоттенхэма – 6.