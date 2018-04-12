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Зидан: Буффон не заслужил красную карточку
10:18 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан заступился за своего бывшего одноклубника.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3) прокомментировал удаление вратаря туринского клуба Джанлуиджи Буффона, который был крайне недоволен решением судьи назначить пенальти в его ворота уже в добавленное время.

«Не думаю, что Буффон заслужил красную карточку. Но уже ничего изменить нельзя. Этот эпизод не отменяет всего того, чего он добился за свою карьеру. Это большой футболист, и он будет таковым всегда. Надеюсь, что он будет играть и в следующем году, и это не последний его матч в карьере», — сказал Зидан.

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Лига Чемпионов, УЕФА, Футбол.
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