Зидан: Буффон не заслужил красную карточку

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3) прокомментировал удаление вратаря туринского клуба Джанлуиджи Буффона, который был крайне недоволен решением судьи назначить пенальти в его ворота уже в добавленное время.

«Не думаю, что Буффон заслужил красную карточку. Но уже ничего изменить нельзя. Этот эпизод не отменяет всего того, чего он добился за свою карьеру. Это большой футболист, и он будет таковым всегда. Надеюсь, что он будет играть и в следующем году, и это не последний его матч в карьере», — сказал Зидан.