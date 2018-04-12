Роналду обнял и поцеловал Буффона после драматичного матча с "Ювентусом" (Видео)

В первой встрече команд, проходившей в Италии, "Реал" одержал разгромную победу со счётом 3:0. В ответном матче "Ювентус" вёл с аналогичным счётом до компенсированного времени, во время которого в ворота Буффона был назначен пенальти. Вратарь эмоционально отреагировал на решение главного арбитра и был удалён с поля.

После окончания матча Роналду подошёл к Буффону в пресс-зоне, когда голкипер давал комментарии по игре журналистам. Португалец обнял и поцеловал вратаря. Видеоролик с общением футболистов в своём "твиттере" опубликовал SpazioJ.