СМИ: "Бавария" готова отпустить лидера атаки клуба за €100 млн

Руководство Баварии рассматривает возможность продажи Роберта Левандовски летом 2018 года. Об этом сообщает L’Equipe.

Сразу четыре клуба - Реал, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Челси - готовы выложить за нападающего 100 миллионов евро. За эту суму мюнхенский клуб готов расстаться с Левандовски и найти ему стоящую замену за более низкую цену.

Отметим, что сам Роберт выразил желание покинуть Баварию. Контракт поляка с командой действителен до лета 2021 года.

Напомним, Бавария спокойно вышла в полуфинал Лиги чемпионов.