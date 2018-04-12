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СМИ: "Бавария" готова отпустить лидера атаки клуба за €100 млн

Роберт Левандовски
21:00 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: На форварда "Баварии" Роберта Левандовски претендуют сразу несколько топ-клубов Европы.

Руководство Баварии рассматривает возможность продажи Роберта Левандовски летом 2018 года. Об этом сообщает L’Equipe.

Сразу четыре клуба - Реал, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Челси - готовы выложить за нападающего 100 миллионов евро. За эту суму мюнхенский клуб готов расстаться с Левандовски и найти ему стоящую замену за более низкую цену.

Отметим, что сам Роберт выразил желание покинуть Баварию. Контракт поляка с командой действителен до лета 2021 года.

Напомним, Бавария спокойно вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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Новости спорта, Бундеслига, Новости футбола, Роберт Левандовски, ФК Бавария, Футбол.
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