Клопп - о возможном уходе Салаха

Ранее сообщалось, что "красные" категорически не собираются отпускать Мохамеда Салаха в другой клуб.

"Я знаю, что Салах комфортно чувствует себя в Ливерпуле. Он понимает, что наш футбол идеально ему подходит, поэтому я не беспокоюсь о его возможном трансфере", — сказал Клопп в интервью SportBild.

В нынешнем сезоне на счету Салаха 28 голов и 10 результативных передач в 30 матчах АПЛ.

Напомним, вингер Ливерпуля Мохамед Салах достиг отметки в 50 результативных действий за Ливерпуль в текущем сезоне.