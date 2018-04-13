Салах стал игроком месяца в АПЛ во второй раз подряд

Египтянин продолжает демонстрировать фантастическую форму в поединках английской Премьер-лиги.

За свою яркую и результативную игру в марте Мохамед удостоился звания лучшего футболиста месяца. В течение данного периода Салах записал на свой счет 6 голов в 3 матчах и обошел в голосовании Сон Хын Мина (Тоттенхэм), Ромелу Лукаку (МЮ), Давида Силву (Ман Сити), Дженка Тосуна (Эвертон) и Криса Вуда (Бернли).

Примечательно, что ранее Салах был признан лучшим игроком по итогам февраля, потому данная награда покорилась форварду во второй раз кряду.