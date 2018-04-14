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ПСЖ летом может подписать форварда "Реала"

Карим Бензема
12:58 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Парижане раздумывают над покупкой форварда Реала Карима Бензема.

В летнее трансферное окно французкий клуб планирует усилить атаку.

Сообщается, что главными лицами в списке парижан являются форвард Баварии Роберт Левандовски и вингер Ливерпуля Мохамед Салах.

Тем не менее, как сообщает Le10Sport, в том случае, если ПСЖ не удастся приобрести ни одну из своих приоритетных целей, французский клуб попытается заполучить нападающего Реала Карима Бензема.

В нынешнем сезоне дела у Карима идут не лучшим образом. Он вполне закономерно подвергается критике болельщиков и имеет на своем счету лишь 5 голов в 25 матчах Ла Лиги. Правда, стоит отметить, что Бензема отдал в этих поединках еще и 8 результативных передач.

Ожидается, что Реал будет готов отпустить Карима за 50 млн евро.

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