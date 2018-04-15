Арбитрам ЧМ-2018 разрешат прерывать матчи в случае проявления расизма
Новости спорта: ФИФА даст рефери право на приостановку и перенос поединка по причине дискриминации
Международная федерация футбола (ФИФА) обучит судей, которые будут работать на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России, выявлять расизм во время матчей.
По данным издания, также на играх ЧМ-2018 будут присутствовать специальные наблюдатели, призванные следить за проявлениями различного рода дискриминаций. Наблюдатели начнут свою работу на матче-открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдет 14 июня.
Сообщается, что арбитры будут иметь право на приостановку и перенос матча по причине дискриминации.