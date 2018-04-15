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Арбитрам ЧМ-2018 разрешат прерывать матчи в случае проявления расизма

ЧМ-2018
01:33 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: ФИФА даст рефери право на приостановку и перенос поединка по причине дискриминации

Международная федерация футбола (ФИФА) обучит судей, которые будут работать на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России, выявлять расизм во время матчей.

По данным издания, также на играх ЧМ-2018 будут присутствовать специальные наблюдатели, призванные следить за проявлениями различного рода дискриминаций. Наблюдатели начнут свою работу на матче-открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдет 14 июня.

Сообщается, что арбитры будут иметь право на приостановку и перенос матча по причине дискриминации.

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Новости спорта, Новости футбола, ФИФА, Футбол, ЧМ-2018.
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