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"Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)

Шахтер - Динамо
08:50 Сегодня Телеграф
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Смотреть обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".

Киевляне одержали важнейшую победу над "горняками", воспользовавшись ошибкой соперника.

Шахтер – Динамо 0:1

Голы: Шепелев, 32

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Дентиньо, 70), Фред — Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон — Феррейра

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич — Гармаш (Мораес, 82) — Беседин (Мбокани, 65)

Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон

Удаления: Тайсон, 90+4

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