"Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
Новости спорта: Смотреть обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".
Киевляне одержали важнейшую победу над "горняками", воспользовавшись ошибкой соперника.
Шахтер – Динамо 0:1
Голы: Шепелев, 32
Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Дентиньо, 70), Фред — Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон — Феррейра
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич — Гармаш (Мораес, 82) — Беседин (Мбокани, 65)
Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон
Удаления: Тайсон, 90+4