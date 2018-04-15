"Динамо" неожиданно победило "Шахтер" в матче 27-го тура чемпионата Украины.
Киевляне одержали важнейшую победу над "горняками", воспользовавшись ошибкой соперника.
Киевляне одержали важнейшую победу над "горняками", воспользовавшись ошибкой соперника.
|
Диетологи рассказали об интересных свойствах, которые есть в куриных яйцах
Врачи назвали продукт, который поможет нарастить мышцы
Когда руки откуда надо: истинные шедевры, созданные руками человека (Фото)
Как проходит повседневная жизнь в Индии (Фото)
Старую церковь превратили в шикарный дом (Фото)
Курьезные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
Диетологи рассказали, от которых продуктов нужно отказаться, чтобы похудеть
Время беспощадно: какими они были и как выглядят сейчас звезды 80-х (Фото)
Как 12-летняя девочка помогла ее младшему брату появиться на свет (Фото)
Самые страшные представители дикой природы по версии WWF (Фото)
Умора просто: детки, которые не хотели младших братиков и сестричек
Смех до слез: когда задний план оказался интереснее самого фото
Смешные пародии творческих родителей на культовые фильмы вместе со своим ребенком
Волшебные работы из стекла от художника-стеклодува (Фото)
Забавные собачки, которые выглядят точь-в-точь как люди
Уморительная подборка картинок, которая поднимет на максимум ваше настроение
Горячие и изумительные: самые яркие девушки с хорватских пляжей (Фото)
Красивейшие национальные парки со всей планеты (Фото)
Прекрасные девушки, которые больше похожи на барби (Фото)
Умора просто: домашние животные принесли подарки своим хозяевам
Медики назвали свойства моркови, о которых ранее никто не знал
Мрачные дома из фильмов ужаса (Фото)
Позитивное утро: смешные анекдоты 15 апреля
Позитивные животные, которые очень смешно получаются на снимках
Хорошие гены: как выглядят внуки всемирно известных личностей ХХ века (Фото)