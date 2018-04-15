Украинец Зинченко стал чемпионом Англии

В матче 33-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своем поле сенсационно проиграл аутсайдеру «Вест Бромвич» 0:1. Это поражение за пять туров до завершения турнира сделала чемпионами АПЛ «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» неожиданно проиграл «Вест Бромвич» 0:1 и расстояние между «Манчестер Сити» и «МЮ» в 16 очков сохранилась. А ее за пять туров невозможно отыграть.

Таким образом, «Манчестер Сити» в пятый раз в своей истории стал чемпионом Англии. В этом сезоне «Манчестер Сити» также выиграл Кубок лиги. При этом команда Хосепа Гвардиолы уже вылетела из Лиги чемпионов.

Украинский полузащитник Александр Зинченко также получит чемпионскую медаль, потому что сыграл в АПЛ в этом сезоне больше пяти матчей.