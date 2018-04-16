Кавани сравнялся с легендарным форвардом "ПСЖ" по количеству голов в Лиге 1
Новости спорта: Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани сравнялся с легендой парижан Златаном Ибрагимовичем по количеству голов в Лиге 1.
Уругваец принял участие в разгроме Монако (7:1), забив один из мячей. Этот гол стал 113-м для Кавани в чемпионатах Франции, сообщает Opta Sports.
31-летний форвард теперь является одним из двух лучших бомбардиров в истории Пари Сен-Жермен во французской Лиге 1. Нынешний сезон является пятым для Кавани в футболке парижского клуба. Самым успешным в данный момент является предыдущий сезон, в котором уругвайский нападающий забил 35 мячей.
113 - @ECavaniOfficial has now equaled @Ibra_official as PSG's top goalscorer in Ligue 1 (113 goals). Matador. pic.twitter.com/hQY7fwho7d
— OptaJean (@OptaJean) 15 апреля 2018 г.
В сезоне 2017/18 Эдинсон Кавани провел 29 матчей в чемпионате, в которых забил 25 голов и сделал 8 ассистов. Недавно появилась информация, что Томас Тухель может продать Кавани, если возглавит "красно-синих".