Кавани сравнялся с легендарным форвардом "ПСЖ" по количеству голов в Лиге 1

Уругваец принял участие в разгроме Монако (7:1), забив один из мячей. Этот гол стал 113-м для Кавани в чемпионатах Франции, сообщает Opta Sports.

31-летний форвард теперь является одним из двух лучших бомбардиров в истории Пари Сен-Жермен во французской Лиге 1. Нынешний сезон является пятым для Кавани в футболке парижского клуба. Самым успешным в данный момент является предыдущий сезон, в котором уругвайский нападающий забил 35 мячей.

В сезоне 2017/18 Эдинсон Кавани провел 29 матчей в чемпионате, в которых забил 25 голов и сделал 8 ассистов. Недавно появилась информация, что Томас Тухель может продать Кавани, если возглавит "красно-синих".