Задорная Серия А: Форвард "Аталанты" разыграл тренера "Интера" во время матча

На 76-й минуте встречи защитник миланского клуба Жоао Миранда начал держаться за ногу, и этой ситуацией воспользовался Гомес, который начал жестикулировать в адрес тренерской скамейки «Интера».

Аргентинец дал понять тренерам миланцев, что Миранда требуется замена, и Спаллетти начал срочно готовить к выходу на поле Андреа Раноккия.

Однако на самом деле Миранда не просил замены, а Гомес тем самым обманул Спаллетти, который понял суть розыгрыша уже после того, как увидел на лице Гомеса улыбку.