СМИ: "Бавария" опередила "Ювентус" в гонке за нападающим "МЮ"

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль скорее всего станет игроком Баварии, сообщает Gazettа dello Sport.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к французу проявляет Ювентус, который был готов сделать щедрое предложение, но итальянские СМИ уверенны, что Мартиаль переедет в Мюнхен.

Напомним, что французкий нападающий пополнил ряды красных дьяволов в 2015-м году. В текущем сезоне Мартиаль провел 41 матч во всех турнирах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 10 голевых передач.