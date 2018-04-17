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СМИ: "Бавария" опередила "Ювентус" в гонке за нападающим "МЮ"

Антони Мартиаль
19:44 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Французский вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может продолжить свою карьеру в Бундеслиге.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль скорее всего станет игроком Баварии, сообщает Gazettа dello Sport.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к французу проявляет Ювентус, который был готов сделать щедрое предложение, но итальянские СМИ уверенны, что Мартиаль переедет в Мюнхен.

Напомним, что французкий нападающий пополнил ряды красных дьяволов в 2015-м году. В текущем сезоне Мартиаль провел 41 матч во всех турнирах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 10 голевых передач.

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Новости спорта, Антони Мартиаль, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Ювентус, Футбол.
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