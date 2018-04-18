Форвард "Ман Сити" перенес операцию на колене

Об этом сам аргентинец сообщил в своём «твиттере». Агуэро была проведена артроскопия — минимально инвазивная хирургическая манипуляция, выполняющаяся через микроразрез. Серхио усугубил своё старое повреждение колена во время дерби с «Манчестер Юнайтед» в результате жёсткого подката со стороны Эшли Янга. Агуэро отметил, что предельно мотивирован к скорому возвращению на поле.

В нынешнем чемпионате Англии, где «Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе титул, Агуэро забил 21 гол и отдал шесть результативных передач за 25 матчей.