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Форвард "Ман Сити" перенес операцию на колене

Серхио Агуэро
02:14 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро перенес операцию на колене.

Об этом сам аргентинец сообщил в своём «твиттере». Агуэро была проведена артроскопия — минимально инвазивная хирургическая манипуляция, выполняющаяся через микроразрез. Серхио усугубил своё старое повреждение колена во время дерби с «Манчестер Юнайтед» в результате жёсткого подката со стороны Эшли Янга. Агуэро отметил, что предельно мотивирован к скорому возвращению на поле.

В нынешнем чемпионате Англии, где «Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе титул, Агуэро забил 21 гол и отдал шесть результативных передач за 25 матчей.

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Новости спорта, Новости футбола, Серхио Агуэро, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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