Неймар рассказал, когда вернется на футбольное поле

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, который 25 февраля получил перелом стопы в матче с «Марселем», выступил на публичном мероприятии в Сан-Паулу и назвал ориентировочные сроки своего возвращения на поле.

«У меня нет точного графика, все зависит от прогресса, от последующих осмотров, которые я буду проходить, но приблизительная дата восстановления — 17-е мая», — сказал Неймар.

Последний матч в сезоне ПСЖ проведет 19-го мая. Это будет поединок 38-го тура чемпионата Франции, соперник — «Кан».