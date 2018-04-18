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Неймар рассказал, когда вернется на футбольное поле

Неймар
07:40 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Форвард ПСЖ назвал ориентировочные сроки своего возвращения на футбольное поле

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, который 25 февраля получил перелом стопы в матче с «Марселем», выступил на публичном мероприятии в Сан-Паулу и назвал ориентировочные сроки своего возвращения на поле.

«У меня нет точного графика, все зависит от прогресса, от последующих осмотров, которые я буду проходить, но приблизительная дата восстановления — 17-е мая», — сказал Неймар.

Последний матч в сезоне ПСЖ проведет 19-го мая. Это будет поединок 38-го тура чемпионата Франции, соперник — «Кан».

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Новости спорта, Лига 1, Неймар, Новости футбола, ПСЖ, Футбол, Чемпионат Франции.
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