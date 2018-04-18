"Брайтон" 1:1 "Тоттенхэм": видео голов и обзор матча
Новости спорта: Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 35 тура английской Премьер-лиги между Брайтоном и Тоттенхэмом.
В непростом противостоянии с Брайтон энд Хоув "шпоры" сумели добыть лишь одно очко, пропустив в свои ворота сразу после забитого Харри Кейном мяча.
Брайтон энд Хоув — Тоттенхэм 1:1
Голы: Гросс, 50 (с пенальти) — Кейн, 48
Брайтон энд Хоув: Райан — Бруно, Даффи, Данк, Бонг — Нокар, Кайал, Стивенс, Искьердо (Марч, 77) — Гросс — Мюррей (Ульоа, 74)
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко (Дембеле, 74), Ваньяма — Моура (Ламела, 74), Эриксен, Сон Хын Мин — Кейн (Льоренте, 85)
Предупреждение: Данк