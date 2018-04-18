"Шахтер" - "Мариуполь": где смотреть полуфинал Кубка Украины

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 1", начало игры запланировано на 19:00.

Перед матчем

"Оранжево-черные" на несколько дней переключили внимание с чемпионата на Кубок страны. В поединке с "Мариуполем" дончанам важно среагировать на последний результат, показать качественный футбол и выйти в финал.

Паулу Фонсека во главе "Шахтера" одержал победы во всех шести матчах Кубка Украины. В текущем сезоне "горняки" прошли "Зарю" (4:3 в дополнительное время) и "Верес" (4:0). Интересно, что в обеих встречах забивали аргентинцы Факундо Феррейра и Густаво Бланко Лещук.

Игру с "Мариуполем" из-за дисквалификаций пропустят Тарас Степаненко и Фред, а вакантные позиции в центре поля могут занять Дмитрий Гречишкин, Алан Патрик, Вячеслав Танковский или Максим Малышев.

Соперник

В весенней части сезона "Мариуполь" не мог взять верх в четырех поединках подряд и 14 апреля завершил эту серию домашней победой над "Вересом" (2:0 с точными ударами Вячеслава Чурко и Андрея Тотовицкого). Успех позволил оторваться от конкурента на три очка, приблизиться в таблице к идущей четвертой "Заре" и в приподнятом настроении готовиться к противостоянию с "Шахтером".

Путь приазовцев в Кубке Украины начался в сентябре с третьего предварительного этапа: со счетом 2:1 был обыгран ковалевский "Колос". На следующей стадии оппонент "горняков" оказался сильнее "Таврии" (5:0), а в четвертьфинале выбил из соревнования "Ворсклу" (2:1).

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич накануне отметил, что в матче с "Шахтером" не будут участвовать арендованные футболисты, восстанавливается после травмы Рустам Худжамов. Наставник не скрывает, что в Харькове его подопечные сделают ставку на контратаки и стандартные положения.

История взаимоотношений

Команды провели 4 поединка в Кубке на поле мариупольцев: во всех случаях успех был на стороне "Шахтера", суммарная разница мячей: 11–2.

Предыдущая встреча в Кубке

Последний раз соперники играли в турнире на вылет в сентябре 2013 года на стадии 1/16 финала. В Мариуполе хозяева удерживали ворота на замке до 52-й минуты, когда Илсиньо вывел дончан вперед, а в заключительном отрезке голы Эдуардо и Луиса Адриано установили итоговый счет 3:0.