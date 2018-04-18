Экс-игрок "Барселоны": Готовился к трансферу в "Реал", но переход сорвался
Новости спорта: Бывший защитник Барселоны Рафа Маркес признался, что должен был перейти в Реал перед трансфером в каталонский клуб.
"Я был счастлив, ведь переговоры с Реалом проходили хорошо. Я готовился к трансферу в мадридский клуб. Но переход сорвался, и я остался в Монако.
Потом уже было предложение от Барселоны. Рад, что так все получилось", – цитирует мексиканца ESPN.
Напомним, в Европе защитник поиграл за Монако и Барселону. С каталонцами Рафа дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также Маркес сыграл на 4-х чемпионатах мира в качестве капитана своей сборной, тем самым установив рекорд турнира.