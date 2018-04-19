Венгер хочет усилить состав "Арсенала" игроком "Шахтера"

Английский «Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Шахтера» и сборной Бразилии Фреда, сообщает Express.

Главный тренер лондонцев Арсен Венгер видит в хавбеке «горняков» ключевого игрока «Арсенала», который будет стабильно играть в основе. «Канониры» готовы купить 25-летнего игрока при условии, что заплатят за него не более 50 миллионов фунтов.

Отметим, что предметный интерес к лидеру «Шахтера» также проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».