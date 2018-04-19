"Матч в исполнении "Шахтера" был хорош": Фонсека о полуфинале Кубка Украины

Комментарий главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки после выхода в финал Кубка Украины

– Добрый вечер. Провели отличный поединок, не позволив при этом сыграть сопернику. Гол "Мариуполя" случился из-за нашей ошибки, в остальном же ребята превосходно проявили себя на протяжении всех 90 минут. Мы создали огромное количество опасных, голевых моментов, показали быстрый и красивый футбол. Во втором тайме могли забить и больше, но в любом случае матч в нашем исполнении был хорош.