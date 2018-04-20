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Хавбек "Тоттенхэма" Эриксен может продолжить карьеру в "Барселоне"

Кристиан Эриксен
05:14 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Датчанин Кристиан Эриксен может продолжить свою карьеру в каталонской "Барселоне".

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста в конце нынешнего сезона, скорее всего, покинет свой родной клуб. Уже сейчас каталонцы начали искать замену своему ключевому полузащитнику.

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Наследником Иньесты руководство «Барселоны» видит Кристина Эриксена из «Тоттенхэма». В борьбе за датчанина «блаугранас» предстоит сразиться с «Реалом», который также заинтересован в услугах игрока.

В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел за «Тоттенхэм» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Датчанин выступает за «Шпор» с 2013 года.

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