Хавбек "Тоттенхэма" Эриксен может продолжить карьеру в "Барселоне"

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста в конце нынешнего сезона, скорее всего, покинет свой родной клуб. Уже сейчас каталонцы начали искать замену своему ключевому полузащитнику.

Наследником Иньесты руководство «Барселоны» видит Кристина Эриксена из «Тоттенхэма». В борьбе за датчанина «блаугранас» предстоит сразиться с «Реалом», который также заинтересован в услугах игрока.

В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел за «Тоттенхэм» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Датчанин выступает за «Шпор» с 2013 года.