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"Бернли" - "Челси": обзор матча (Видео)
09:01 Сегодня Телеграф
Новости спорта: В АПЛ состоялся перенесенный матч 31-го тура.
Челси в гостях одолел Бернли (2:1) в перенесенном матче 31-го тура АПЛ.
После этой победы Челси с 63 очками остался 5-м, но подобрался до зоны ЛЧ на расстояние 5 очков. Бернли же остался 7-м с 52 баллами.
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