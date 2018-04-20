"Бернли" - "Челси": обзор матча (Видео)

Челси в гостях одолел Бернли (2:1) в перенесенном матче 31-го тура АПЛ.

После этой победы Челси с 63 очками остался 5-м, но подобрался до зоны ЛЧ на расстояние 5 очков. Бернли же остался 7-м с 52 баллами.