СМИ: Полузащитник "Шахтера" подписал предварительный контракт с "Миланом"

На неделе турецкое издание Fanatik сообщило, что Бернард договорился о четырехлетнем контракте с Бешикташем, по условиям которого он будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.

Сейчас же другой источник из Турции – FutbolArena – сообщает, что хавбек Шахтера подписал предварительное соглашение с Миланом. Никакие детали данного контракта пока не называются.

Напомним, что нынешний сезон станет последним для Бернарда в Шахтере, так как летом его контракт с "горняками" подходит к концу и футболист намерен сменить команду.