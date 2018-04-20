СМИ: Полузащитник "Шахтера" подписал предварительный контракт с "Миланом"
Новости спорта: Полузащитник Шахтера Бернард может продолжить карьеру в Серии А.
На неделе турецкое издание Fanatik сообщило, что Бернард договорился о четырехлетнем контракте с Бешикташем, по условиям которого он будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.
Сейчас же другой источник из Турции – FutbolArena – сообщает, что хавбек Шахтера подписал предварительное соглашение с Миланом. Никакие детали данного контракта пока не называются.
Напомним, что нынешний сезон станет последним для Бернарда в Шахтере, так как летом его контракт с "горняками" подходит к концу и футболист намерен сменить команду.