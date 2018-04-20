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Ребров узнал об увольнении из "Аль-Ахли" от украинского журналиста

Сергей Ребров
11:14 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Экс-тренер Аль-Ахли Сергей Ребров узнал о своем увольнении от журналиста.

Договор с украинцем был подписан по схеме 1+1, и еще в феврале он говорил, что не намеревается продолжать работу в Аль-Ахли. Вчера же руководство клуба из Саудовской Аравии объявило о прекращении сотрудничества с Ребровым.

Сам тренер пока не комментирует ситуацию со своим увольнением. В то же время журналист сообщает, что контракт с Ребровым фактически расторгнут, ведь был рассчитан до конца мая.

Сергей Ребров тренировал Аль-Ахли с лета прошлого года. Под его руководством команда уверенно пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с катарским Аль-Саддом, но уступила в последнем туре чемпионский титул Аль-Хилялу.

До этого 43-летний специалист в 2014-17 годах возглавлял киевское Динамо, с которым за это время дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

Новым тренером Аль-Ахли стал тунисец Фатхи Аль-Джабаль.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Ребров, ФК Аль-Ахли, Футбол.
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