Коваленко: Мы на тему Фонсеки не разговариваем

– Три поединка в неделю – насколько для Шахтера это проблематично?

– У нас сейчас хорошая ротация, команда готова проводить три игры в неделю.

– Из-за дисквалификации не будет Тайсона и Феррейры. Серьезная потеря?

– Конечно же, это важные футболисты и их отсутствие несколько усложнит ситуацию. Но те, кто выйдет завтра на поле, сделают все, чтобы помочь Шахтеру.

– Пришли в себя после встречи с Динамо? Разобрали, что тогда случилось?

– Это уже история. Уже был матч с Мариуполем, мы победили, вышли в финал, а сейчас готовимся к следующему – с Ворсклой.

– Футболисты между собой обсуждают будущее Паулу Фонсеки?

– Мы на эту тему не разговариваем.

– Ворскла является основным претендентом на бронзу. Справедливо ли?

– В последнем туре полтавчане обыграли Зарю со счетом 3:0, так что это хорошая команда. Завтра предстоит тяжелый поединок. Мы разобрали их: необходимо внимательно отнестись к контратакам.

– Тем не менее у Шахтера с Ворсклой особых проблем не возникает: во всех матчах сезона вы забивали по три мяча…

– Дай Бог, так и дальше будет! (Смеется.)

– В чемпионской гонке может сыграть роль разница забитых и пропущенных голов. Это мотивирует?

– У нас задача – не потерять очки и спокойно подойти к последней встрече с Динамо с преимуществом в три балла. Может, и они еще потеряют, так что пока о разнице не думаем.