Коваленко: Мы на тему Фонсеки не разговариваем
Новости спорта: Коваленко прокомментировал предстоящий поединок с Ворсклой, борьбу за чемпионство и отказался обсуждать будущее наставника "горняков" Паулу Фонсеки.
– Три поединка в неделю – насколько для Шахтера это проблематично?
– У нас сейчас хорошая ротация, команда готова проводить три игры в неделю.
– Из-за дисквалификации не будет Тайсона и Феррейры. Серьезная потеря?
– Конечно же, это важные футболисты и их отсутствие несколько усложнит ситуацию. Но те, кто выйдет завтра на поле, сделают все, чтобы помочь Шахтеру.
– Пришли в себя после встречи с Динамо? Разобрали, что тогда случилось?
– Это уже история. Уже был матч с Мариуполем, мы победили, вышли в финал, а сейчас готовимся к следующему – с Ворсклой.
– Футболисты между собой обсуждают будущее Паулу Фонсеки?
– Мы на эту тему не разговариваем.
– Ворскла является основным претендентом на бронзу. Справедливо ли?
– В последнем туре полтавчане обыграли Зарю со счетом 3:0, так что это хорошая команда. Завтра предстоит тяжелый поединок. Мы разобрали их: необходимо внимательно отнестись к контратакам.
– Тем не менее у Шахтера с Ворсклой особых проблем не возникает: во всех матчах сезона вы забивали по три мяча…
– Дай Бог, так и дальше будет! (Смеется.)
– В чемпионской гонке может сыграть роль разница забитых и пропущенных голов. Это мотивирует?
– У нас задача – не потерять очки и спокойно подойти к последней встрече с Динамо с преимуществом в три балла. Может, и они еще потеряют, так что пока о разнице не думаем.