Футбол. "Реймс" вернулся в элиту французского футбола

В пятницу, 20-го апреля, Реймс дома обыграл Аяччо со счетом 1:0, что обеспечило команде Давида Гийона чемпионский титул Лиги 2.

За пять матчей до конца сезона Реймс опережает ближайшего соперника на 13 очков, но при этом имеет матч в запасе.

Таким образом, следующий сезон "красно-белые" начнут в Лиге 1, где последний раз выступали в сезоне 2015/16. Реймс является шестикратными чемпионом Франции, но последний раз выигрывал титул еще в сезоне 1961/62.