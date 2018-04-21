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Футбол. "Реймс" вернулся в элиту французского футбола

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ФК Реймс
00:31 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Футбольный клуб "Реймс" вернулся в элиту французского футбола.

В пятницу, 20-го апреля, Реймс дома обыграл Аяччо со счетом 1:0, что обеспечило команде Давида Гийона чемпионский титул Лиги 2.

За пять матчей до конца сезона Реймс опережает ближайшего соперника на 13 очков, но при этом имеет матч в запасе.

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Таким образом, следующий сезон "красно-белые" начнут в Лиге 1, где последний раз выступали в сезоне 2015/16. Реймс является шестикратными чемпионом Франции, но последний раз выигрывал титул еще в сезоне 1961/62.

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Новости спорта, Лига 1, Новости футбола, ФК Реймс, Футбол.
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