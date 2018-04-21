Футбол. "Реймс" вернулся в элиту французского футбола
Новости спорта: Футбольный клуб "Реймс" вернулся в элиту французского футбола.
В пятницу, 20-го апреля, Реймс дома обыграл Аяччо со счетом 1:0, что обеспечило команде Давида Гийона чемпионский титул Лиги 2.
За пять матчей до конца сезона Реймс опережает ближайшего соперника на 13 очков, но при этом имеет матч в запасе.
Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Таким образом, следующий сезон "красно-белые" начнут в Лиге 1, где последний раз выступали в сезоне 2015/16. Реймс является шестикратными чемпионом Франции, но последний раз выигрывал титул еще в сезоне 1961/62.