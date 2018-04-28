"Челси" хочет заменить Конте новым тренером из Италии

Как сообщает Football Italia, главный тренер Наполи Маурицио Сарри летом может возглавить лондонский Челси.

По данным итальянских СМИ, руководство Челси хочет заменить Конте на его соотечественника Маурицио Сарри. Стоит отметить, что накануне агент Сарри приезжал в Лондон и провел переговоры с Челси.

59-летний наставник возглавляет неаполитанцев с 2015 года. Стоит отметить, что этом сезоне у Маурицио есть шанс выиграть первый трофей с Наполи, а именно чемпионат Италии. На данный момент Наполи отстает от Ювентуса, который идет на первый строчке Серии А на одно очко.