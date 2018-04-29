Джеррард может возглавить Рейнджерс

По информации Mirror, руководство "Рейнджерса" уверено в том, что 37-летний специалист способен вернуть клубу былую славу, работая на посту главного тренера команды. Отмечается, что Джеррард собирается взять себе в тренерский штаб бывшего полузащитника "Ливерпуля" Гари Макаллистера.

В настоящее время главным тренером "Рейнджерс" является Грэм Марти, который руководит командой с 10 февраля прошлого года.

В чемпионате Шотландии "Рейнджерс" за четыре тура до окончания сезона находится на третьем месте с 65 очками, отставая на 10 баллов от лидирующего "Селтика".