Игрок "Барселоны" раскритиковал руководство "Реала"

По мнению Альбы, игроки Реала не прочь сделать Барселоне коридор почета, но получили запрет от руководства, сообщает Marca.

"Мы бы сделали коридор почета игрокам Реала, мы уже так делали на Бернабеу.

Впрочем, сейчас Реал не сделает коридора почета из-за указания руководства, а не из-за нежелания игроков", – сказал он.

Напомним, Барселона обыграла Депортиво и досрочно стала чемпионом Испании. Также каталонцы победили в Кубке Испании.

Барселона примет Реал 6 мая в рамках 36 тура Примеры.