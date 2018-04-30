Салах оказался в центре конфликта с футбольной ассоциацией Египта

Игрок Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах недоволен своим изображением на самолете компании EgyptAir, которая перевозит национальную команду.

Согласно изданию Ahram, агент Салаха Рами Аббас обвинил футбольную ассоциацию Египта в неправомерном использовании изображения футболиста, права на которые принадлежат фирме агента.

Футбольная ассоциация, в свою очередь, ответила, что Аббас ведет себя непристойно.

Сам же Салах написал на своей странице в Twitter о том, что подобные вопросы должны решаться другим способом.

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз, узнав о конфликте, пообещал разобраться в сложившейся ситуации.